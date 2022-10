L’appello di Oms e Ue: «È iniziata nuova ondata: vaccinatevi contro Covid e influenza»

L’Unione europea mette in guardia sui virus in circolazione. La commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, ha rinnovato l’invito a vaccinarsi contro il Coronavirus e anche per l’influenza stagionale. «La co-circolazione dei due potrebbe mettere a rischio i più vulnerabili e i nostri sistemi sanitari questo inverno», ha scritto facendo da eco alle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In una dichiarazione congiunta Kyriakides, il direttore dell’Oms per l’Europa Hans Henri P. Kluge e il direttore del’Ecdc Andrea Ammon, annunciano che «è iniziata un’altra ondata di contagi e non va abbassata la guardia». Il rischio, evidenziano, è che possa tornare ad esserci una maggiore pressione sugli ospedali sugli operatori sanitari, già stremati da quasi 3 anni in prima linea nella pandemia. Pertanto, esortano gli Stati membri a incoraggiare la vaccinazione sia per il Covid-19 che per l’influenza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: