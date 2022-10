La Polonia: c’è una perdita nell’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all’Europa

L’operatore energetico della Polonia Pern ha dichiarato di aver rilevato una perdita in una linea dell’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all’Europa. lo riferiscono i media internazionali. Pern ha detto che al momento le cause della perdita sono sconosciute. La falla è stata rilevata in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città centrale polacca di Plock. La seconda linea dell’oleodotto e altri elementi dell’infrastruttura di Pern funzionano normalmente. Il 10 ottobre scorso era arrivata la notizia di un accordo fra Serbia e Ungheria per la costruzione di un oleodotto fra i due Paesi in modo da portare il petrolio russo di Druzhba anche alla Serbia: «Il nuovo oleodotto consentirà il rifornimento di petrolio a prezzi bassi alla Serbia», aveva affermato il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, citato dall’agenzia Tass. L’oleodotto era esentato per volere di Viktor Orbàn dall’embargo al petrolio russo decretato dall’Unione Europea che dovrebbe partire dal 5 novembre. Ma Germania e Polonia si erano impegnate a tagliare lo stesso le proprie importazioni.

