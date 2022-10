Arrestato il cappellano del carcere di Enna: spacciava droga ai detenuti. Trovate armi e denaro in casa

Il sacerdote è Rosario Buccheri, della diocesi di Piazza Armerina. È stato arrestato in flagranza di reato, mentre cedeva droga a un carcerato

La polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, ha arrestato il cappellano del carcere di Enna, Rosario Buccheri. Il sacerdote, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, è stato arrestato in flagranza di reato, mentre cedeva droga a un detenuto dell’istituto penitenziario. Nel corso della perquisizione effettuata poi nella casa di Buccheri, sono state trovate armi e denaro in contanti. Le indagini della polizia penitenziaria erano state avviate da diversi mesi, dopo che era stata rivenuta della droga durante i controlli ai detenuti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: