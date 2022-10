Roberto Fico mantiene i privilegi da ex presidente della Camera? Di Battista incredulo: «Spero non sia vero»

L’ex presidente della Camera Roberto Fico non lascerà del tutto Montecitorio, nonostante non si sia candidato per il limite dei due mandati, ma manterrà un ufficio e uno staff così come previsto per tutti gli ex presidenti. Il presidente del Consiglio di garanzia M5s traslocherà nell’ufficio che fu di Pier Ferdinando Casini, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, nell’altana di Montecitorio. «Spero che si tratti di una menzogna» ha scritto amareggiato Alessandro Di Battista, che si prepara all’ennesima delusione da parte degli ex compagni di partito. Fico dovrebbe mantenere nel suo staff due collaboratori, assunti fino alla fine della legislatura. L’ufficio si trova appena sotto la terrazza del palazzo, dalla quale, nel settembre del 2013, i deputati pentastellati srotolarono lo striscione “Giù le mani dalla Costituzione” in vista di un ddl sulle riforme. Assieme all’ufficio, sembra che Fico non rinuncerà nemmeno agli altri privilegi concessi agli ex presidenti della Camera, tra cui figurano la copertura delle spese di viaggio e un’auto blu. Il condizionale è d’obbligo perché ancora manca una conferma ufficiale. Tuttavia, la situazione porta alla mente quando Fico si recò al Palazzo in autobus per il suo primo giorno da presidente, salvo poi preferire l’auto istituzionale durante il resto della legislatura.

