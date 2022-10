È gelo Meloni-Berlusconi, la leader di FdI sugli appunti del Cav: «Mancava “non ricattabile”» – Il video

I rapporti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi appaiono sempre di più ai minimi storici, dopo che la leader di Fratelli d’Italia ha rilasciato pochissime parole ma durissime ai microfono di Diario politico del TgLa7. «Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè “non ricattabile”», ha detto chiaro e tondo Meloni lasciando il suo ufficio alla Camera a Paolo Celata, che le aveva chiesto un commento sugli appunti di Berlusconi che la definiva: «Supponente, prepotente, arrogante e offensiva». Sul foglio poi era cancellato l’aggettivo «ridicolo». Quel foglio ha lasciato basito anche il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa, che è intervenuto nella polemica scatenata da quei fogli del Cav per invitarlo a smentire: «Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io». Che fosse un fake comunque pare escluso, visto che lo stesso autore dello scatto, il fotoreporter di Repubblica, ha ribadito che quelle foto sono autentiche e per nulla modificate.

