L’appunto di Berlusconi contro Giorgia Meloni: «Supponente, prepotente, arrogante, offensiva»

Un nuovo dettaglio ancora più esplosivo dei precedenti sugli appunti che Silvio Berlusconi teneva in aula ieri mentre il suo partito, Forza Italia, sceglieva di non sostenere come presidente il fondatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa. Come ha rivelato Repubblica oltre ai fogli con la richiesta per i ministri in quota azzurra, il Cavaliere aveva un secondo appunto solo su Giorgia Meloni, con un testo che ora creerà parecchi imbarazzi. In coda ci sarebbe un’ultima riga, poi cancellata: “Ridicola”, si leggerebbe.

“Giorgia Meloni. Un comportamento

supponente prepotente arrogante offensivo Nessuna disponibilità al cambiamento. E’ una con cui non si può andare d’accordo”

Continua a leggere su Open

Leggi anche: