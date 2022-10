«Ti vogliamo vedere appeso a piazzale Loreto». Le minacce dei No Vax a Locatelli: cinque indagati

«Brinderò alla tua fine quando sarai appeso a piazzale Loreto». È questa una delle minacce indirizzate via mail a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. A scriverla è un barista 40enne di Torino, riferisce La Stampa. Sono cinque le persone indagate per minacce aggravate contro Locatelli a cui i carabinieri hanno perquisito le abitazioni e sequestrato computer e cellulari. «Ti auguro di pagare duramente in prima persona in questa vita o al cospetto di Dio da morto», scriveva uno di loro, insegnante 43enne a L’Aquila. Sono diversi i messaggi che sono arrivati al professore che sono iniziati a febbraio, quando il presidente del Css era promotore della campagna vaccinale e delle disposizioni di sicurezza contro il contagio da Covid. In quel periodo si espresse anche direttamente contro i No Vax, dicendo che erano «un pericolo soprattutto per loro stessi».

I sospetti sugli attacchi di una rete di No vax

Non si è fatta attendere la raffica di minacce al suo indirizzo mail. «La pazienza dei miti sta per finire. Avete tirato troppo la corda e se ora la corda si spezza può accadere qualsiasi cosa violenta», gli recapitò un 45enne disoccupato di Taranto. E ancora: «Spero che la pagherete», è il messaggio di un impiegato in banca 58enne della provincia di Ravenna. Oltre ai 5 finiti nel mirino del pm Francesco Dall’Olio della procura di Roma, ce ne sono altri 8 che sono stati segnalati per ingiurie. Se dietro la valanga di minacce ci sia una rete organizzata di No vax o solo l’iniziativa di alcuni singoli è ancora da definire. In questa direzione, saranno fondamentali le analisi del materiale informatico sequestrato. «I telefoni cellulari e i computer verranno sottoposti ad accurata analisi al fine di accertare la concretezza delle minacce proferite e la loro eventuale appartenenza a frange estremiste», hanno dichiarato dall’Arma dei carabinieri in un comunicato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: