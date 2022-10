Berlusconi indica Cattaneo e Ronzulli come capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato

Silvio Berlusconi decide di indicare Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo come capigruppo di Forza Italia rispettivamente al Senato e alla Camera. «Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato», scrive il Cavaliere in una lettera ai parlamentari azzurri. «Sono sicuro – prosegue Berlusconi nella lettera – che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore». Il nome di Cattaneo si trova anche nel totoministri: secondo le indiscrezioni dovrebbe essere responsabile della Pubblica Amministrazione. Questa nomina dovrebbe in teoria escluderlo dalla corsa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: