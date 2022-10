Perché il regalo «dolcissimo» di Putin può far finire Berlusconi nel mirino delle sanzioni Ue

Continuano a crescere le polemiche in merito alle parole di Silvio Berlusconi. L’audio in cui il leader di Forza Italia affermava di aver «riallacciato i rapporti» con Vladimir Putin sta agitando la politica nazionale ed europea. Ai commenti piccati trapelati dal suo stesso centrodestra si sono aggiunti nella giornata di oggi quelli del Partito popolare (Ppe) a Strasburgo, e adesso anche quelli della Commissione Europea. Nell’audio incriminato infatti, Berlusconi raccontava di aver ricevuto in regalo dal presidente russo 20 bottiglie di vodka per il suo compleanno (assieme a una «lettera dolcissima»). Un dono che non è passato inosservato a Bruxelles. «Nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il bando all’importazione di alcool, che include la vodka. Chiaramente l’implementazione delle sanzioni è responsabilità degli stati membri e la commissione lavora con loro in tale implementazione», ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà nel briefing quotidiano con la stampa, interpellata sul caso. «Non è il momento di avere rapporti con il presidente russo Vladimir Putin, Silvio Berlusconi gli rimandi indietro la vodka», aveva precedentemente commentato Andrzej Halicki, capodelegazione del Partito popolare (Ppe) a Strasburgo.

