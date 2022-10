Milano, fermato per la quarta volta il rapinatore di 12 anni: ha provato a rubare un orologio a un turista

Nuovamente fermato dai carabinieri il 12enne, protagonista di diversi furti nei giorni scorsi a Milano. Anche questa volta, il baby rapinatore è stato fermato dai militari in piazza Duca d’Aosta – davanti alla Stazione Centrale – per aver derubato un orologio da 300 euro a un turista malesiano di 39 anni, dopo esser stato spinto a terra. Il minore, di origini marocchine, è stato nuovamente affidato a un centro servizi per minori non accompagnati della capitale meneghina ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il ragazzino avrebbe agito in compagnia di un 18enne libanese, che invece è stato arrestato. Dopo aver rapinato un turista americano del suo Rolex e scippato una studentessa della collanina, sabato 15 ottobre era stato bloccato per la terza volta dai militari per aver derubato due turisti giapponesi di una valigia lasciata per pochi attimi incustodita. In pochi minuti, i carabinieri avevano trovato il 12enne che aveva con sé una telecamera, oltre a un cellulare e una carta di credito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: