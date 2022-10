Le regole dettagliate dell’Enea contro il caro-bollette: ecco come risparmiare quasi 200 euro all’anno sul riscaldamento

Arriva il vademecum dettagliato di Enea – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – per impostare correttamente gli impianti del riscaldamento al fine di contenere i consumi in vista della stagione invernale, sulla base del decreto del ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022. Si tratta di una guida che gli amministratori di condominio dovranno distribuire ai propri condomini e contiene istruzioni pratiche su accensione e spegnimento degli impianti a inizio e fine stagione, sulla regolamentazione della temperatura dell’acqua calda e sulla temperatura interna delle abitazioni a un massimo di 19 gradi (salvo eccezioni). Le misure previste dal decreto prevedono nuovi limiti temporali per l’uso degli impianti termici, ovvero un’ora in meno di accensione al giorno, e la riduzione di un grado delle temperature. Le regole andranno applicate a tutti i sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale. Sono escluse, però, le utenze di ospedali, case di cura per anziani, scuole, asili nido. Sono diverse le indicazioni anche per i comportamenti quotidiani che permettono di eliminare batteri, virus e muffe, attraverso il corretto e necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati. Se l’80% delle famiglie italiane attuerà tali misure, Enea stima che vi sarà un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di metri cubi di metano e circa 180 euro mediamente in meno all’anno in bolletta per utenza.

I consigli per il risparmio energetico

Esegui la manutenzione degli impianti : un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è prevista una multa a partire da 500 euro ;

: un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è prevista una ; Controlla la temperatura degli ambienti : bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile.

: bastano per garantire il comfort necessario in casa. Per ogni grado in meno si risparmia fino al sui consumi di combustibile. Attenzione alle ore di accensione : le nuove regole riducono di 1 ora i tempi di accensione finora

consentiti. Controlla in quale delle 6 zone climatiche d’Italia vivi.

: le nuove regole riducono di i tempi di accensione finora consentiti. Controlla in quale delle 6 zone climatiche d’Italia vivi. Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone : anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

: anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno. Scherma le finestre durante la notte : persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono dispersioni di calore verso l’esterno.

: persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono dispersioni di calore verso l’esterno. Evita ostacoli davanti ai termosifoni : posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni ostacola la

diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di sprechi.

: posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni ostacola la diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di sprechi. Non lasciare le finestre aperte troppo a lungo : per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciare le finestre aperte troppo a lungo comporta inutili dispersioni di calore.

: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciare le finestre aperte troppo a lungo comporta inutili dispersioni di calore. Fai un check up alla tua casa : affidati a un tecnico qualificato e fai valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre. Puoi abbattere i consumi fino al 40% .

: affidati a un tecnico qualificato e fai valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre. Puoi abbattere i consumi fino al . Installa valvole termostatiche: obbligatorie per legge nei condomini, le valvole termostatiche

permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

obbligatorie per legge nei condomini, le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al Scegli soluzioni di ultima generazione: sostituisci il vecchio impianto con uno a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza e adotta cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici a distanza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: