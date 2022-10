Terremoto a nord di Firenze: magnitudo 3.4, epicentro a Borgo San Lorenzo

La Protezione Civile della città toscana spiega che è in corso il monitoraggio dei danni

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 5:49 a nord di Firenze. La magnitudo registrata dall’Ingv è di 3.4. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro vicino Borgo San Lorenzo. La Protezione Civile della città toscana spiega che è in corso il monitoraggio dei danni: «Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose». Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo, ha scritto su Facebook che «Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte». Il primo cittadino di Firenze Dario Nardella su Twitter ha scritto che è «in corso monitoraggio della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Attivato Centro Intercomunale. Al momento nessun danno a persone o cose».

