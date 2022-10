Cingolani a palazzo Chigi, l’ex ministro sarà consigliere di Meloni per l’energia

Da ex titolare del dicastero per la Transizione ecologica, il ministro tecnico del governo Draghi assisterà il nuovo esecutivo nella gestione dei dossier più urgenti sulla crisi energetica

Resta in qualche modo al governo l’ex ministro Roberto Cingolani, come anticipato da indiscrezioni stampa negli ultimi giorni. Dalla guida dello scomparso ministero della Transizione ecologica, il tecnico del governo Draghi continuerà il suo impegno come consigliere di Giorgia Meloni a palazzo Chigi nella veste di advisor per l’energia. Cingolani dovrebbe svolgere l’incarico a titolo gratuito e assisterà il nuovo esecutivo nella gestione dei dossier più caldi come il price cap a livello europeo e la gestione della crisi energetica.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: