Incontro Macron-Meloni «previsto in serata»

Contrariamente a quanto aveva lasciato intendere solo due giorni fa, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di incontrare Giorgia Meloni in occasione della sua visita a Roma. Lo confermano fonti dell’Eliseo. Dopo essere intervenuto all’assemblea interreligiosa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio (Il grido della pace), il Capo di Stato francese ha infatti lasciato la Nuvola dell’Eur per dirigersi al meeting con la nuova premier italiana: è il primo leader internazionale ad incontrarla in veste di Capo di governo. L’incontro dovrà svolgersi nel centro della capitale italiana e non «in un palazzo ufficiale», ha detto all’Afp una fonte francese. «Sono pronto a lavorare» con Giorgia Meloni e «la incontrerò intorno al tavolo del Consiglio europeo», aveva affermato Macron in conferenza stampa a Bruxelles alla fine del Consiglio Ue lo scorso venerdì, glissando sulla domanda riguardo a un loro eventuale incontro nel weekend. Oggi, 23 ottobre, i programmi sembrano cambiati.

