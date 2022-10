Roma-Napoli, clamoroso scontro fisico tra Karsdorp e l’arbitro Irrati. Il testa a testa, la spinta e il cartellino rosso – Il video

Le immagini di fine partita che arrivano dallo Stadio Olimpico raccontano di un clamoroso scontro accaduto tra l’arbitro Massimiliano Irrati e il difensore della Roma Rick Karsdorp. Alla fine del match che ha visto la squadra giallorossa perdere in casa contro il Napoli per 0-1, parte una rissa tra giocatori, membri degli staff tecnici delle due panchine e l’arbitro Irrati. Una scena che sui campi di calcio di Serie A segna l’ennesimo traguardo in negativo di anti sportività. Le telecamere riprendono il terzino giallorosso con la borsa del ghiaccio sul ginocchio discutere con il direttore di gara. I due si ritrovano uno di fronte all’altro, Karsdorp protesta per la troppa vicinanza delle gambe di Irrati al ginocchio operato a settembre e lo spinge. A quel punto lo scontro continua tra parole urlate a vicenda. A dividere i due lo staff della Roma. Nel caos finale Irrati ha estratto il cartellino rosso nei confronti del preparatore della A.S. Roma Stefano Rapetti, anche lui protagonista di una lite con Luciano Spalletti al triplice fischio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: