Caos nel finale di Fiorentina-Inter, risse sugli spalti al Franchi: «Buttalo di sotto!» – Il video

«Buttalo di sotto!» si sente gridare nel settore Maratona allo stadio Franchi di Firenze, dove durante gli ultimi minuti di Fiorentina-Inter vinta 4-3 dagli ospiti sono scoppiate diverse risse tra tifosi avversari. Le immagini che circolano sui social mostrano alcuni sostenitori dell’Inter aggrediti da quelli di casa, con uno in particolare con la maglia interista circondato e schiaffeggiato, alla fine di una partita già carica di tensioni in campo, con il parapiglia tra i giocatori dopo il presunto fallo di Dzeko su Milenkovic proprio all’invio dell’azione che ha portato al gol decisivo Mkhitaryan. Nervi a fior di pelle che si aggiungono alle tensioni che ci sarebbero state negli spogliatoi, dove secondo la dirigenza interista il patron dei Viola Rocco Comisso avrebbe avuto uno scatto di nervosismo che lo avrebbe portato fino alla porta dello spogliatoio dell’Inter. Versione seccamente smentita dai padroni di casa, che pretendono le scuse per «la diffusione di fake news».

Questa è Firenze!

Si gode il doppio, trogloditi! pic.twitter.com/fxHRYgm1Xs

— Alessandro (@90ordnasselA) October 22, 2022

