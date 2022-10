«Dagli uno schiaffo e hai 5 euro»: la storia delle ragazzine pagate per picchiarsi in provincia di Cagliari – Il video

«Farò vedere il video integrale a chi di dovere perché episodi del genere non si ripetano», scrive sui social la consigliera comunale del Cagliaritano che ha denunciato la vicenda

Ancora un episodio di violenza che vede protagonisti i giovanissimi: a denunciarlo è Valentina Collu, consigliera comunale a Sestu, in provincia di Cagliari. Nel video da lei pubblicato su Facebook si vedono alcune ragazzine picchiarsi nel parco della città. Intorno a loro, una folla di coetanei che le istiga tra risate e grida. La rissa sarebbe scoppiata dietro la promessa di «una ricompensa» di pochi soldi. «Dagli uno schiaffo e hai 5 euro, te lo giuro», urla una voce mentre le ragazzine si sferrano pugni, calci e sberle. «Giovani annoiati che istigano i propri coetanei ad azzuffarsi per poter realizzare un video da diffondere sulla rete. Ho oscurato i volti perché si tratta di minori ma farò vedere il video integrale a chi di dovere perché episodi del genere non si ripetano e questa stupida moda venga bloccata da chi di dovere», è il commento di Collu. Nelle prossime ore la Procura presso il tribunale dei minori dovrebbe aprire un fascicolo.

