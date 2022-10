Conferenza con FdI alla Sapienza, gli studenti protestano: la polizia interviene con i manganelli – I video

Caos alla facoltà di Scienze Politiche dell’università di Roma La Sapienza. Nella mattinata di oggi, 25 ottobre, erano attesi Daniele Capezzone, ex portavoce di Forza Italia, e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Goventù Nazionale per una conferenza sul «capitalismo buono». Una proposta dell’ateneo che però non è piaciuta a una parte degli studenti che hanno deciso di intervenire e manifestare il loro dissenso. «Fuori i fascisti dalla Sapienza», si legge sugli striscioni. Sul posto sono arrivati diversi poliziotti che hanno fatto scudo contro ragazzi e ragazze. In alcuni video si vedono gli agenti manganellare i giovani. Due studenti sono stati fermati, e uno è rimasto ferito: perdeva sangue dalla testa. «Fratelli d’Italia odia le donne, le soggettività libere, i migranti. E odia i poveri. È razzista ed è fascista. Azione Universitaria può pensare di pulirsi la faccia da tutto questo, ma noi sappiamo chi sono veramente. E non li faremo passare», dice una manifestante al microfono. Al corteo partito in seguito all’episodio sono presenti diverse associazioni universitarie.

«La risposta? Repressione»

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Tra queste anche Link – tra le più rappresentative nell’ateneo – che sta diffondendo foto e video della manifestazione. «La risposta è stata ovviamente quella della repressione, la polizia ha chiuso l’accesso al dipartimento e ha risposto alla contestazione manganellando gli studenti», dichiarano. «Non accettiamo – proseguono – che le nostre università diventino spazio di propaganda fascista e capitalista, e anche se la repressione continua ribadiamo che le nostre università sono antifasciste e solidali». Mentre la manifestazione è in corso, gli studenti sono arrivati al rettorato dove hanno chiesto un confronto con la rettrice, Antonella Polimeni, che si è rifiutata di scendere tra i ragazzi, ma si è detta disposta a ricevere due studenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: