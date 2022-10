La gaffe di Joe Biden: dà il benvenuto al nuovo premier britannico chiamandolo «Rashee Sanook» – Il video

«Ci arrivano notizie oggi dal Regno Unito, dove Rishi Sanook è diventato primo ministro». Queste le parole pronunciate da Joe Biden alla Casa Bianca, in cui il presidente ha voluto congratularsi con il neoeletto premier inglese Rishi Sunak. Nel farlo, però, il presidente americano è caduto nell’ennesima gaffe, storpiando il cognome del leader dei conservatori britannici. Biden non è nuovo a situazioni di questo tipo. A settembre, il presidente americano aveva cercato tra i partecipanti di una conferenza stampa una parlamentare di nome Jackie, scomparsa però da qualche mese. Durante l’estate, Biden aveva fatto una delle sue gaffe più evidenti. Durante un discorso in pubblico, il presidente aveva letto dal gobbo anche le indicazioni del suo ufficio stampa, scandendo davanti alla platea: «Fine citazione, ripeti frase».

Foto di copertina: EPA / Yuri Gripas | Il presidente americano Joe Biden durante una cerimonia alla Casa Bianca del 24 ottobre 2022

