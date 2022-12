Regno Unito, il dialogo surreale tra Sunak e un senzatetto: «Lavori negli affari?». «Per ora spero di passare il Natale»

«Vorresti buttarti nel mondo degli affari?». «Forse, prima però vorrei passare il Natale». È lo scambio non poco criticato tra il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak e un senzatetto incontrato in una mensa per i poveri. Davanti alle telecamere che riprendevano il momento, Sunak ha chiesto all’uomo se lavorasse nel mondo degli affari. «Sono un senzatetto», ha risposto l’altro. Ma il primo ministro non si è fermato. Sunak è andato avanti a parlare delle sue esperienze da uomo d’affari a Londra per poi chiedere all’uomo se il settore finanziario sarebbe stato un ambìto in cui sarebbe voluto entrare. «Non mi dispiacerebbe, ma non lo so, vorrei prima pensare a passare il Natale», la risposta. Poi la spiegazione su quanto l’uomo sperasse che un ente di beneficenza gli trovasse una sistemazione temporanea in modo che non fosse in strada per le feste. Lo scambio tra i due ha attirato non poche critiche da cittadini e classe politica, accusando il premier di non avere alcuna sensibilità e conoscenza delle reali difficoltà del Paese che guida. «Guardando questo, sono preoccupata che il primo ministro pensi che “senzatetto” indichi in realtà una persona che al momento non può permettersi una casa in campagna», ha detto la vice leader laburista Angela Rayner, descrivendo la conversazione tra Sunak e l’uomo come «uno scambio del tutto atroce». La visita al rifugio per i poveri di Sunak, era servita al ministro per ribadire la promessa del governo di 2 miliardi di sterline destinati ai senzatetto per i prossimi tre anni.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: