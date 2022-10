Il labiale di Giorgia Meloni rivolta a Conte durante il dibattito alla Camera – Il video

su Twitter circola da ieri sera uno spezzone del dibattito alla Camera sulla fiducia in cui sono protagonisti la neopremier Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel filmato Conte chiede alla premier di non mentire agli italiani: «Al parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto». A quel punto la telecamera punta Meloni, che sembra pronunciare un insulto («che merda») rivolto proprio a Conte.

