Chi è Pablo Marí, il calciatore del Monza accoltellato al centro commerciale di Assago

Si era trasferito a Milano a inizio di questa stagione il calciatore Pablo Marì Villar, difensore titolare del Monza neo promossa in serie A. Il 29enne spagnolo è tra i feriti ricoverati in codice rosso nell’accoltellamento avvenuto oggi 27 ottobre nel centro commerciale Milanofiori di Assago. Marì è mato a Valencia nel 1993, di piede mancino e alto 193 centimetri, ha esordito in Liga a 18 anni giocando nel Maiorca. Nel 2016, a 23 anni, è stato acquistato dal Manchester City, con il quale tuttavia non è mai sceso in campo: per lui è iniziata una lunga girandola di prestiti, tra la Spagna, l’Olanda e il Brasile. Nel 2020 l’Arsenal ha acquistato il suo cartellino, e l’anno successivo lo ha girato all’Udinese. Con i friulani, lo spagnolo ha giocato 15 incontri segnando due gol. Al termine della stagione Marí non è stato riscattato, ma è stato poi l’AC Monza a interessarsi al giocatore. L’ad Adriano Galliani e mister Palladino lo hanno portato di nuovo in Italia: con il Monza il difensore ha anche segnato un gol, il 9 ottobre scorso contro lo Spezia. Marí è sposato con Veronica Chacon e ha un figlio di cinque anni, Pablo junior.

Foto di copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

