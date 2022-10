Umberto Bossi diffidato dalla Lega: non può usare il simbolo

La Lega per Salvini premier ha diffidato il comitato nordista promosso da Umberto Bossi dall’uso dei simboli del partito. L’amministratore e tesoriere Giulio Centemero ha chiesto al comitato di cessare la promozione tra i propri iscritti. E ha poi inviato una segnalazione al Garante della Privacy su una presunta violazione dei dati degli iscritti. «Caro Fabrizio Cecchetti – si legge in una mail scritta da Centemero al commissario lombardo del partito e divulgata dall’agenzia di stampa Agi -, ti scrivo in qualità di amministratore federale per segnalarti che ho provveduto a inviare diffida a cessare la promozione dell’associazione politica ‘comitato Nord’ nei confronti degli iscritti a Lega per Salvini premier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito. Ho inoltre depositato segnalazione presso il garante della protezione dei dati personali per la violazione in opera da parte dell’associazione ‘comitato Nord’ che sta procedendo a una raccolta dei dati personali degli iscritti di Lega per Salvini premier in violazione della normativa sulla privacy. In quanto legale rappresentante ti confermo la totale serenita’ di Lega per Salvini premier rispetto all’iniziativa in questione, promossa da soggetto giuridico distinto dal partito e nessun modo ad esso collegato», conclude Centemero.

