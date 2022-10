Mascherine nelle strutture sanitarie fino al 31 dicembre. Il decreto del ministro Schillaci

La decisione annunciata in conferenza stampa insieme allo stop all’obbligo vaccinale

L’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie è prorogato fino al 31 dicembre 2022. E’ la decisione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha appena firmato il provvedimento annunciato in conferenza stampa, accanto alla premier Giorgia Meloni. Il governo ha anche deciso di abolire l’obbligo vaccinale per i sanitari a partire da domani, anticipando la fine prevista per il 31 dicembre.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: