La Russia condanna Wikipedia a una multa di 2 milioni di rubli per le “falsità” sull’Ucraina

Un tribunale russo ha multato il proprietario di Wikipedia Wikimedia Foundation per 2 milioni di rubli (pari a 32.600 dollari) per le voci relative alla guerra in Ucraina. La notizia è stata confermata a Reuters dalla Fondazione. Il suo presidente Stanislav Kozlovsky ha affermato che la sanzione è stata inflitta per non aver cancellato le voci che la Russia aveva chiesto di rimuovere. E ha preannunciato che Wikimedia Foundation farà ricorso. I due articoli, in russo, erano intitolati “Resistenza non violenta della popolazione civile ucraina nel corso dell’invasione russa” e “Valutazioni dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022“. La Russia descrive la sua guerra in Ucraina come una “Operazione militare speciale”. Il 26 aprile, un tribunale russo aveva multato Wikimedia Foundation per un totale di 5 milioni di rubli per reati simili.

