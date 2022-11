La nuova protesta dei giovani in Iran: tolgono il turbante ai religiosi per strada – Il video

Una nuova forma di protesta non violenta contro gli ayatollah

Una serie di filmati diffusi sui social network mostrano una nuova protesta dei giovani in Iran: tolgono il turbante ai religiosi che camminano per strada. I video mostrano i ragazzi che si avvicinano ad uomini con abiti religiosi, gli danno un colpo con la mano al turbante e se ne vanno. Secondo Iran International l’operazione turbante è una nuova forma di protesta non violenta. Le manifestazioni sono iniziate dopo la morte, il 16 settembre a Teheran, di Mahsa Amini, 22enne. La Ong Iran Human Rights sostiene che durante la repressione delle proteste sono morte almeno 277 persone.

