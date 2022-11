Roma, gli attivisti di Ultima Generazione colpiscono ancora: imbrattato “Il Seminatore” di Van Gogh

Botticelli, Monet, Picasso. E adesso (ancora) Vincent Van Gogh. Gli attivisti di Ultima Generazione tornano a colpire e, imitando i loro colleghi inglesi di Just Stop Oil, hanno imbrattato con una passata di piselli Il Seminatore, un’opera esposta – protetta da una teca di vetro – a Palazzo Bonaparte, a Roma. Questo tipo di protesta è diventato sempre più comune negli ultimi mesi ed è stato messo in atto da diversi gruppi ambientalisti in tutta Europa. Qualche settimana fa, il gruppo Just Stop Oil aveva lanciato un barattolo di zuppa contro I Girasoli di Van Gogh, esposti alla National Gallery di Londra. Nelle settimane successive lo stesso destino è toccato anche a Il Pagliaio, un’opera di Claude Monet esposta a Potsdam, in Germania. Oppure La ragazza con l’orecchino di perla, la celebre opera di Jan Vermeer custodita nel museo Mauritshuis dell’Aia, nei Paesi Bassi.

«Tutto ciò che avremmo il diritto di vedere nel nostro presente e nel nostro futuro sta venendo oscurato da una catastrofe reale e imminente, così come questa passata di piselli ha coperto il lavoro nei campi, la casa del contadino e l’energia sprigionata in tutta la scena dal Sole», ha fatto sapere il gruppo ambientalista Ultima Generazione con una nota. «Ancora una volta quindi un grido disperato e scientificamente fondato, che non può intendersi come semplice vandalismo», aggiungono gli attivisti ricordando che il quadro – protetto da un vetro – non ha riportato danni.

