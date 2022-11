La minaccia di Donald Trump: «Tra 5 giorni porremo fine alla carriera di Nancy Pelosi» – Il video

Donald Trump lancia l’offensiva finale in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 8 novembre. In un comizio in Iowa il tycoon annuncia anche la sua ricandidatura: «Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo». Trump ha annunciato quattro “Save America Rally” in cinque giorni. Il blitz elettorale per riconquistare il controllo del Congresso è scattato questa sera nell’Iowa e proseguirà in Florida, Pennsylvania e Ohio. «Lo stile di vita dell’Iowa è sotto assedio», ha avvertito. «Dobbiamo porre fine alla tirannia dei liberal» che «tolgono fondi alla polizia mentre noi li togliamo ai cartelli della droga». E ha denunciato la politica delle «frontiere aperte» che sta facendo «aumentare il crimine in modo esponenziale». Poi se l’è presa con Pelosi. «Tra cinque giorni porremo fine alla carriera politica di Crazy Nancy», ha detto riferendosi al voto per il Midterm. E ha detto che con Joe Biden «rischiamo una terza guerra mondiale nucleare» per l’Ucraina. L’ex presidente si è presentato con il cappellino rosso con lo slogan “Make America Great Again”. La sua ex stratega elettorale Kellyanne Conway aveva detto che l’ex presidente avrebbe annunciato la sua ricandidatura «molto presto».

