Foggia, un elicottero perde il contatto radio ed esce dai radar. A bordo anche due bambini

Un elicottero con a bordo sette persone è scomparso dai radar stamattina intorno alle 10.30. Il velivolo era partito intorno alle 9.20 dalle isole Tremiti, in provincia di Foggia. Quando si sono interrotti i contatti radio, si stava dirigendo verso la costa pugliese, come prevede la tratta Isole Tremiti-Vieste-Foggia che la ditta Alidaunia proprietaria dell’elicottero opera per conto della Regione Puglia, quando si sono interrotti i contatti radio. Tra i passeggeri ci sarebbero anche due bambini, mentre le altre due persone sono membri dell’equipaggio della ditta Alidaunia. Sono già partite le ricerche che si stanno concentrando sia sulla terraferma che in mare nella zona del Gargano. Nello specifico sono interessati i comuni di San Severo, Apricena, e Rignano Garganico, tutti in provincia di Foggia. Alle ricerche stanno partecipando anche altri due elicotteri, uno dell’aeronautica militare e uno dei vigili del fuoco partito da Pescara.

In aggiornamento

