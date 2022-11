Ong contro il governo, l’avvocato della Humanity: «Il capitano non obbedirà ai decreti». E i migranti a bordo rifiutano il cibo

«Il decreto dei ministeri non sarà ottemperato dal capitano». Lo ha detto l’avvocato dell’ong SOS Humanity, Riccardo Campochiaro, in riferimento alla direttiva del governo che intima alla nave Humanity 1 di lasciare il porto di Catania con i 35 migranti rimasti a bordo. «Restiamo in attesa, come in altri casi potrebbe esserci una rivalutazione da parte del ministero in autotutela – ha aggiunto Campochiaro – confermando l’intenzione di presentare ricorso in Tribunale contro il decreto domani, martedì 8 novembre. «Non ci sono alternative per smuovere la situazione che sembra essere stagnante», ha spiegato.

A bordo della nave, intanto, riporta il Corriere della Sera, decine di migranti avrebbero rifiutato il cibo. Non si può ancora parlare di sciopero della fame, ma la situazione diventa sempre più complicata, ha riferito il capo delle operazioni di Sos Humanity Till Rummenhohl.

Le ong SOS Humanity e Medici senza frontiere avrebbero ricevuto dalle autorità italiane la minaccia di una sanzione da 50 mila euro se non lasceranno il porto di Catania. Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli. La prima ong – che gestisce la nave ferma in porto Humanity 1 – ha confermato la notizia, la seconda – che gestisce Geo Barents – al momento no. Una minaccia immediatamente rigettata da Humanity 1: «Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35 migranti rimasti a bordo non c’è una scadenza, un termine temporale», si fa sapere dalla nave. I legali della Humanity 1 tengono il punto, dunque, e confermano di essere al lavoro per la presentazione di due ricorsi: uno al Tar del Lazio per il mancato rispetto delle norme internazionali sui soccorsi in mare e uno al Tribunale civile di Catania per consentire lo sbarco dei 35 migranti rimasti a bordo.

Foto: ORIETTA SCARDINO/ANSA

