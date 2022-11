Fratelli d’Italia cresce ancora, sale il Movimento cinque stelle, Pd e Lega in difficoltà. Il sondaggio Swg della settimana

Polemiche sui giornali e con l’opposizione, ma crescita incontrastata nei sondaggi. E’ questo il segnale che registra Fratelli d’Italia dopo la prima settimana davvero “operativa” del governo guidato da Giorgia Meloni, partita lunedì scorso con il consiglio dei ministri che ha varato la stretta sui rave e proseguita in questi giorni con la polemica sulle navi ong bloccate prima in mare e ora in porto. Fratelli d’Italia registra infatti il +0,3% nei sondaggi, arrivando al 29,4% dei consensi, secondo la rilevazione di Swg per TgLa7. Segue il Movimento cinque stelle, al 16,8%, salito di mezzo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana. In difficoltà invece il Partito democratico che scende al 16%. Cala, ma restando sopra la Lega, l’alleanza tra Azione e Italia Viva, all’8,4%. Quindi Lega ancora giu di 0,2% (7,7%) e Forza Italia, stesso calo (6,3). Verdi e sinistra, tra le formazioni che più si sono spese sia contro il decreto rave sia nel contrasto alla posizione assunta dal governo in teme di immigrazione, registrano comunque un calo per quanto dello 0,1%: sono al 4%.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: