Il 14enne in bicicletta morto investito da un tram a Milano

Un 14enne è morto investito da un tram stamattina a Milano. Il giovane si trovava su una bicicletta in via Tito Livio quando è finito sotto il mezzo pubblico per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione è stato colpito dal mezzo sui binari ed è rimasto incastrato. L’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 ha consentito l’estrazione dalle ruote ma il ragazzo era già morto. Ora indaga la polizia locale. Sembra che il 14enne stesse attraversando i binari con la bici, proprio mentre sopraggiungeva il tram e che l’autista l’abbia visto ma non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto. Il conducente, sotto shock, è stato preso in carico dai soccorritori.

