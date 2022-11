L’ambasciatore russo in Italia Razov: «Media contro di noi, ma tanti italiani mi chiamano per esprimere amicizia alla Russia» – Il video

«I media italiani seguono per lo più una linea poco amichevole nei confronti della Russia», ma ci sono molti italiani «che si rivolgono a me telefonicamente, mi scrivono lettere sui social network, esprimono amicizia, sostegno e la speranza che le nostre collaborazioni bilaterali continuino». A parlare è l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, che ha rilasciato un’intervista a L’Antidiplomatico a margine del Forum Economico Euroasiatico. Secondo Razov, l’atteggiamento poco amichevole dei media italiani nei confronti del governo russo è «evidente e collegato alla specificità del momento storico che stiamo vivendo». Secondo l’ambasciatore, però, esiste una fetta di cittadini che continua a mostrarsi solidale con la Russia. «Questa è un’altra Italia – ha detto Razov – E noi orientiamo tutto il nostro lavoro su queste persone, che colgono il valore della nostra cooperazione bilaterale». Nel resto dell’intervista, l’ambasciatore russo si è augurato una ripresa del dialogo tra Roma e Mosca. «La diplomazia economica, l’economia sono alla base delle nostre relazioni bilaterali – ha precisato Razov – Mi auguro davvero che la collaborazione con le aziende italiane continui con soddisfazione e vantaggi reciproci». Recentemente, l’ambasciatore russo era intervenuto pubblicamente anche su RaiUno, nel corso della trasmissione Porta a Porta, dove aveva difeso la decisione di Vladimir Putin di annettere quattro regioni occupate dell’Ucraina: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Cherson. La scorsa settimana, Razov aveva anche insinuato che l’Italia stesse partecipando attivamente al conflitto – non solo attraverso aiuti umanitari e forniture di armi, ma anche inviando i propri uomini a combattere – salvo poi correggersi.

Foto di copertina: L’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, durante un’intervista su RaiUno a Porta a Porta (6 ottobre 2022)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: