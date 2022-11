L’insinuazione dell’ambasciatore russo a Roma Razov: «Non escludo che l’Italia abbia inviato anche uomini in Ucraina»

«Solo armi? Forse. Io non escludo che l’Italia abbia mandato anche uomini» in Ucraina. L’insinuazione, non troppo velata, arriva dall’ambasciatore russo in Italia Sergei Razov, che punta anche a spaccare il fronte politico e l’opinione pubblica italiana. Se il sostegno a Kiev è stato ribadito più volte anche dalla neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo si è limitato ad aiuti economici e di forniture militari, e non all’invio di militari. Al Verona Eurasian Economic Forum che si è tenuto il 27-28 ottobre 2022 a Baku, Razov però dice altro. In un’intervista di 40 minuti a Oval media, l’ambasciatore interviene in italiano durante una domanda del giornalista. «Forse, non lo escludo», si intromette il diplomatico di Mosca quando l’intervistatore spiega che a Donetsk sono arrivati i cannoni italiani e non gli italiani. «Forse anche gli italiani?», chiede ancora il giornalista. «Sì», risponde sempre in italiano l’ambasciatore, per poi proseguire l’intervista in russo. L’accusa al governo italiano essere coinvolto nella guerra in Ucraina ben più di quanto pubblicamente ammesso non è però l’unica. Proprio oggi Mosca ha puntato il dito contro Londra per il sabotaggio del Nord Stream e il bombardamento delle navi russe a Sebastopoli.

Foto di copertina: ANSA/TIZIANO MANZONI

Continua a leggere su Open

Leggi anche: