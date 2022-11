La conferenza stampa di Meloni: «Subito 9,1 miliardi contro il caro bollette. Il tetto al contante? Adeguato alla media Ue» – La diretta

«La misura più importante approvata ieri è il decreto energia: 9,1 miliardi di euro destinati a dare un’immediata a famiglie e imprese per fronteggiare il caro bollette». Così è intervenuta la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi per illustrare le misure del Dl Aiuti Quater. Ieri sera, il Consiglio dei ministri ha approvato una manovra per contrastare gli effetti del caro energia. Tra le misure incluse nel piano del governo ci sono la proroga del taglio alle accise sulla benzina, l’aumento del tetto al contante fino a 5mila euro, ma anche la rateizzazione delle bollette e lo sblocco delle trivellazioni nell’Adriatico. Su quest’ultimo punto, Meloni ha specificato che il governo rilascerà nuove concessioni alle aziende in cambio di gas a prezzo calmierato. «Per i primi due anni, il 75% del gas estratto dalle aziende nell’Adriatico sarà destinato a prezzo calmierato alle aziende più energivore», ha detto la premier. Sul tetto al contante, Meloni ha sottolineato che l’aumento della soglia massima per i pagamenti cash è un passo per «allinearsi alla media europea».

«Il Superbonus aiutava i ricchi»

Sulla modifica del Superbonus, che dal 2023 passerà dal 110% al 90%, la premier ha rivendicato la decisione del governo. «Sul Superbonus voglio dire che nasceva meritoriamente come misura per aiutare l’economia, ma il modo in cui è stata realizzata ha creato molti problemi – ha precisato Meloni – La copertuira al 110% ha deresponsabilizzato chi la usava: se uno non era chiamato a contribuire non si chiedeva se il prezzo era congruo. Questo ha portato a una distorsione del mercato a beneficio prevalentemente dei redditi medio alti». Sulla stessa linea anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha aggiunto: «Non ho mai visto una misura che costa così tanto allo Stato e di cui hanno beneficiato così pochi». Mentre sulla cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus, Giorgetti ha detto che «è tempo di fare una grande operazione di verità».

