Dl Aiuti quater, tetto al contante a 5mila euro. Novità su Superbonus e accise: cosa prevede

Il documento sarà discusso oggi in Consiglio dei ministri e prevede misure per circa 9 miliardi di euro complessivi

Proroga del taglio alle accise, aumento del tetto al contante, rateizzazione delle bollette e sblocco delle trivelle. Sono queste alcune delle misure contenute nella bozza del Dl Aiuti Quater, il decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri, con cui il governo Meloni intende contrastare gli effetti del caro energia. Un pacchetto da circa 9 miliardi di euro, composto di 13 articoli, che prevederà con ogni probabilità anche modifiche al Superbonus e una proroga fino a fine anno dei crediti di imposta. In queste ore hanno iniziato a circolare le prime bozze del documento – non ancora definitivo – che verrà discusso oggi da Giorgia Meloni e dai ministri del suo governo.

Rateizzazione delle bollette

Una prima misura che sarebbe stata inserita nel Dl Aiuti Quater è la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La misura potrebbe essere destinata esclusivamente alle «imprese residenti in Italia» e consentirebbe di rateizzare gli importi che eccedono «l’importo medio contabilizzato» nel 2021 per i consumi effettuati «dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023». Secondo quanto previsto nelle prime bozze del documento, la rateizzazione potrebbe decadere in caso di inadempimento di due rate (anche non consecutive).

Lo sblocco delle trivelle

Con il Dl Aiuti Quater, arriva anche la norma «sblocca-trivelle». La bozza del decreto prevede infatti misure volte ad aumentare la produzione di gas naturale, attraverso il «rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia» dalla costa. Si prevede inoltre, il rilascio di nuovi permessi per l’estrazione di idrocarburi posti «nel tratto di mare compreso tra il 45esimo parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po», purché a più di 9 miglia dalla costa. Si tratta di misure che vengono attuate «in deroga» al divieto alle trivellazioni previsto dalle norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale.

Superbonus dal 110% al 90%

Tra le misure previste dal nuovo decreto spunta anche la revisione del Superbonus. Stando alle bozze che stanno circolando in queste ore, sembra che il governo starebbe pensando di abbassare lo sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90% nel 2023. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito, fissato a 15mila euro e variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Tetto al contante a 5mila euro

Confermata anche la volontà del governo di aumentare la soglia massima per i pagamenti in contanti, che passerà dai 2mila euro attuali a 5mila. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla normativa messa a punto dal governo di Mario Draghi, che prevedeva un’ulteriore riduzione – da 2mila a mille euro – a partire da gennaio. La bozza del Dl Aiuti Quater prevede poi lo stanziamento di 80 milioni di euro per il 2023 da destinare a contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. I contributi saranno in credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un limite di 50 euro per ogni registratore di cassa acquistato.

Giù le tasse per i premi aziendali

Nel decreto che discuterà il Cdm oggi pomeriggio ci sarà anche l’aumento – da 600 a 3mila euro – della soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai dipendenti per aiutarli a pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas. Il valore dei fringe benefits – inferiori a 3mila euro – prestati al lavoratore dipendente per far fronte al caro energia non concorrerà a formare il reddito imponibile.

