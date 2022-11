Parigi-Roma, sempre più guerra sui migranti. Un ministro francese: «Deve accoglierli l’Italia, è la regola»

La Francia ancora contro l’Italia per Ocean Viking. «Ci sono regole in Europa che bisogna anche saper rispettare», ha detto oggi il ministro francese del Lavoro Olivier Dussopt a Sud Radio, rispondendo a una domanda sul caso. «La regola in Europa è la solidarietà e la regola di solidarietà dice che è lo Stato con il porto più vicino che deve accogliere la nave, in questo caso è l’Italia», ha dichiarato Dussopt, aggiungendo che «l’Italia ha beneficiato della solidarietà europea: non può essere a senso unico». Il ministro però non ha voluto rispondere alla domanda sull’accoglienza in Francia della nave: «È un tema seguito da altri miei colleghi», ha sostenuto, sottolineando la necessità «che le persone a bordo di questa nave non siano in pericolo». La nave di Sos Mediterranée si trova attualmente al largo della Corsica. Da Parigi non è ancora arrivato nessun via libera allo sbarco.

