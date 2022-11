«Le truppe ucraine sono entrate a Cherson». L’annuncio della Cnn

I soldati accolti dai residenti in festa nel distretto di Shumenskyi

L’esercito di Kiev è entrato nella periferia occidentale della città di Cherson. Lo riferisce l’emittente statunitense Cnn, secondo cui le truppe sarebbero state accolte dai residenti in festa nel distretto di Shumenskyi. Nelle immagini – postate sui social media e geolocalizzate dalla Cnn – si vedono militari ucraini e semplici cittadini sventolare bandiere gialle e blu per festeggiare la liberazione della città dagli occupanti russi. Nei giorni scorsi, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva ordinato alle truppe di Mosca di ritirarsi da Cherson. Una notizia che era stata accolta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un misto di sollievo e scetticismo. La riconquista della città da parte dell’esercito ucraino è una vittoria importante per il governo di Kiev. Cherson, infatti, era stata una delle prime a cadere nelle mani dei russi dopo l’invasione, e la sua provincia era stata formalmente annessa, insieme ad altre tre, a fine settembre dalla Federazione Russa tramite un referendum definito «una farsa» dalla comunità internazionale.

Foto di copertina: TWITTER / TPYXA ENGLISH | Le truppe di Kiev entrano nella città di Cherson sventolando bandiere gialle e blu

