Fringe benefits: a chi vanno i 3000 euro di bonus esentasse del governo Meloni

I Fringe benefits sono quei contributi assegnati ai dipendenti ed erogati in forme diverse dal denaro che però vengono segnalati nelle buste paga. Il governo Meloni ha deciso nel Dl Aiuti Quater di aumentare da 600 a 3000 euro la soglia esentasse di questo tipo di bonus che le imprese usano di solito per aiutare i dipendenti a pagare le bollette dell’elettricità e del gas. Il valore quindi non entrerà a far parte del reddito imponibile. Ma la Ragioneria dello Stato ha spiegato nella relazione al primo decreto di Draghi che sulla carta ne beneficerà meno di un lavoratore su cinque. Ovvero 3 milioni di dipendenti sui 18 totali. Tra cui 1,5 milioni di metalmeccanici che li hanno inseriti nel contratto nazionale. Del nuovo tetto a 3 mila euro si può usufruire fino al 31 dicembre.

