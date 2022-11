Fratelli d’Italia supera il 30%, crescono anche Lega e Forza Italia. Il sondaggio Swg della settimana

Rispetto alla settimana scorsa, trend negativo per Azione – Italia Viva e per la sinistra. Il Pd resta al 16%

Continuano a crescere i partiti di centrodestra, alleati di governo. Secondo quanto riportano le ultime proiezioni di Swg per La7, Fratelli d’Italia supera il 30% (30,1) per quanto riguarda le intenzioni di voto dei cittadini, acquisendo quasi un punto percentuale in più (+0,7) rispetto alle stime della scorsa settimana. Anche la Lega cresce, posizionandosi all’8,1% e crescendo di 0,4 punti percentuali rispetto al 7,7% delle ultime proiezioni. Trend positivo anche Forza Italia che sale di mezzo punto in più e raggiunge quota 6,8% contro il precedente 6,3%. Sul fronte del centrosinistra il Partito Democratico resta al 16,0%, mentre cresce leggermente +Europa che arriva al 2,9% (+0,2). Diverso, invece, l’andamento di Azione – Italia Viva che subisce un calo di quasi mezzo punto: si posiziona all’8% contro l’8,4% della settimana scorsa. In calo anche i Verdi e Sinistra italiana che dal 4% passano al 3,8% (-0,2).

