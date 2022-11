«Arrestato l’attentatore di Istanbul»: il governo della Turchia accusa il Pkk

Il ministro dell’Interno della Turchia Souleyman Soylu ha annunciato nelle prime ore di lunedì 14 novembre l’arresto della persona responsabile dell’attentato che domenica ha ucciso almeno sei persone a Istanbul. Soylu ha accusato il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) di aver organizzato l’attentato. «La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del PKK è responsabile» dell’attacco, ha affermato Soylu in una dichiarazione trasmessa dall’agenzia ufficiale di Stato Anadolu e dalla televisione locale e ripresa dall’Afp. La bomba è esplosa nella centralissima Istiklal Caddesi, arteria di Istanbul sempre gremita di residenti e turisti. L’attentato non è stato ancora rivendicato ed è stato attribuito a una donna che ha fatto esplodere la bomba dal vicepresidente turco, Fuat Oktay.

L’attentato di Istanbul

«Una donna si siede su una delle panchine lì per più di 40 minuti, poi si alza. Un’esplosione si verifica 1-2 minuti dopo che si è alzata. Ci sono due possibilità. O quella borsa aveva un timer dentro ed è esplosa da sola o qualcuno l’ha fatta esplodere a distanza», ha dichiarato il ministro della Giustizia, Bekir Bozdag. Il ministro della Salute Fahrettin Koca, da parte sua, ha annunciato che «42 feriti sono ancora ricoverati in ospedale, di cui cinque in terapia intensiva, due in condizioni critiche». Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha denunciato l’attacco poco prima di partire per Bali, dove si svolgerà il vertice del G20. «Le prime osservazioni suggeriscono un attacco terroristico», aveva detto il capo dello Stato, che era stato il primo a parlare del possibile coinvolgimento di una donna.

Il PKK è considerato un’organizzazione terroristica da Ankara. La Turchia sta rallentando l’entrata della Svezia nella Nato accusando Stoccolma di aver aiutato alcuni suoi esponenti. Ankara ha chiesto l’estradizione di diversi membri del PKK in un memorandum d’intesa firmato a giugno con Svezia e Finlandia. Il PKK, in lotta armata contro il governo turco dalla metà degli anni Ottanta, è stato spesso accusato in passato di attacchi sul territorio turco. È anche regolarmente preso di mira dalle operazioni militari turche contro le sue basi nel nord dell’Iraq e in Siria.

L’Istiklal Caddesi

L’Istiklal Caddesi si trova nello storico quartiere di Beyoglu. È una via interamente pedonale di un chilometro e mezzo. La strada era stata colpita da un attentato già nel marzo 2016, quando un kamikaze uccise cinque persone. Nel paese l’accesso ai social media è stato limitato . Secondo l’agenzia Anadolu 25 persone sono indagate per aver pubblicato contenuti «provocatori» relativi all’attentato. Secondo le accuse delle prime ore una donna alle 16,20 ora locale avrebbe piazzato la bomba che poi è stata fatta esplodere a distanza. Il 10 marzo di 6 anni fa un attentatore suicida si fece saltare in aria davanti all’ufficio del governatore distrettuale, provocando la morte di 5 persone. Gli attacchi sono andati avanti fino al Capodanno 2016, quando un kamikaze si fece saltare in un locale nel Bosforo. All’epoca si parlò di un membro dell’Isis.

