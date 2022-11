Olimpiadi, presentata la mascotte di Parigi 2024: la forma dei Frigi provoca l’ironia sui social

Le mascotte delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi 2024 sono Phryge Olympique e Phryge Paralympique e hanno la forma del berretto frigio simbolo della Rivoluzione del 1789 e della Repubblica francese. Ma il mondo dei social, soprattutto gli utenti francesi, ci hanno visto altro: un clitoride. «Potevano scegliere un basco, una baguette, la Tour Eiffel, e invece hanno scelto un berretto frigio che sembra un clitoride», scrive un utente su Twitter. «Forse c’erano solo degli uomini alla riunione per la scelta», commenta un’altra ironizzando sulla scarsa conoscenza dell’organo femminile in questione. E ancora: «Scegliendo un clitoride come mascotte delle Olimpiadi gli uomini potranno finalmente trovarlo».

Cosa c’è dietro l’idea di chi ha ideato le mascotte

È un grande classico: quando vengono annunciati i loghi dei grandi eventi inizia la cascata di critiche e ironie. La mascotte, nonostante le interpretazioni del mondo social, vuole simboleggiare i valori della libertà, dell’inclusività e la capacità delle persone di sostenere cause e lotte importanti. «Abbiamo scelto un ideale piuttosto che un animale. Il berretto frigio è un simbolo molto forte della repubblica. Per i francesi è un oggetto molto popolare, un simbolo di libertà: rappresenterà le mascotte di tutto il mondo», ha spiegato il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet. Anche la brand director Julie Matikhine ha sottolineato nel corso della presentazione della mascotte che «i frigi esistono da migliaia di anni» e ora sono tornati per simboleggiare che «lo sport può cambiare tutto nella società facendo grandi cose. Si tratta di fratellanza, solidarietà e un aiuto per la crescita della società».

