G20, la lavata di capo di Xi Jinping al premier canadese Trudeau: «Non è così che ci si comporta» – Il video

Il contenuto dei faccia a faccia tra i leader del mondo è importante, ma altrettanto lo è la loro comunicazione all’opinione pubblica. E il modo in cui il governo canadese ha restituito ai media il senso dell’incontro al G20 tra il premier Justin Trudeau e il presidente cinese Xi Jinping proprio non è andato giù a quest’ultimo. Come svela un video “rubato” a margine dei lavori del vertice di Bali. «Tutto ciò di cui abbiamo discusso ieri è trapelato ai giornali», si è sfogato – con l’aiuto del traduttore – Xi con Trudeau. «Questo non è appropriato», e per di più «non è così che si è svolta la conversazione», ha aggiunto, serafico ma evidentemente irritato. Il riferimento è alla gestione da parte canadese degli esiti del bilaterale tra i due svoltosi martedì 15 al G20.

La “difesa d’ufficio” di Trudeau

Trudeau ha ascoltato pazientemente lo sfogo di Xi Jinping, quindi gli ha risposto diplomaticamente: «Abbiamo avuto uno scambio di opinioni positivo e un dialogo franco e sono certo che continueremo in questa direzione, anche se ci saranno sempre cose su cui non saremo d’accordo», ha abbozzato. Perplessa la reazione di Xi, prima di voltare le spalle al canadese e andarsene: «Creiamo prima le condizioni perché ciò possa succedere». Tolto il sassolino dalla scarpa, resteranno scorie nel rapporto tra Cina e Canada?

Continua a leggere su Open

Leggi anche: