Il ministro della Cultura Sangiuliano si dà ragione da solo su Twitter. L’ironia sul web

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano scrive un tweet e poi si risponde da solo dicendo di «condividere le sue parole». A segnalare il curioso “scambio” è il noto account di satira politica Crazy Ass Moments in Italian Politics: «Il ministro della Cultura si complimenta con se stesso», scrive pubblicando lo screenshot del post di Sangiuliano e la risposta fatta a se stesso, poi prontamente cancellata. «Non sanno neanche cambiare dal profilo reale a quello falso», commentano gli utenti, che di bacheca in bacheca non hanno tardato a ricondividere e diffondere il fermo immagine. Il post del ministro che si è meritato gli “auto complimenti” riguarda la messa all’asta di Villa Verdi, per cui il governo è intervenuto invitando a «tutelare il patrimonio». Per chi si chiedesse se il tweet di risposta del ministro non fosse un fake, è lo stesso social network a fornire gli strumenti che ne confermano la veridicità: l’auto complimento del ministro non compare più nella bacheca del profilo ufficiale del ministro della Cultura, ma negli screen che sono riusciti a catturare il commento si vede la risposta di un utente che reagisce a Sangiuliano con alcuni emoji che ridono. Dai dati relativi all’utente emerge che la risposta è nei confronti di un tweet con il codice corrispondente proprio al profilo del ministro. «Probabilmente voleva rispondere a un commento e si è dimenticato di cliccarci sopra», ipotizza un altro utente. In ogni caso la gaffe continua a suscitare non poche ironie sul web.

