Abusi nella ginnastica, cominciano a Desio le audizioni del procuratore federale: «Non faremo sconti a nessuno» – Il video

Dalla nostra inviata a Desio – Nella casa delle Farfalle a Desio sono cominciate le audizioni del procuratore federale Michele Rossetti. Ad essere ascoltate nell’ambito dell’indagine sulle violenze psicologiche subite dalle giovani della ginnastica ritmica, saranno le atlete della Nazionale, la loro allenatrice Emanuela Maccarani e tutto lo staff tecnico, compresi nutrizionisti e psicologi. «Si tratta di una convocazione d’ufficio, ricordiamo che al momento non c’è alcuna denuncia», ha detto il procuratore prima di cominciare le audizioni nella struttura di Desio, dove le ragazze sono arrivate di primo mattino. «Sentiremo le atlete e tutti quelli che hanno avuto a che fare con loro per fare chiarezza sulla situazione», ha continuato Rossetti, sottolineando che come sempre la procura non ha intenzione di fare sconti a nessuno. «Dopo i due giorni di audizioni sarà compito dell’organo giudicante decidere su eventuali sanzioni che vanno dall’ammonizione, alla multa, alla sospensione ad un massimo di due anni alla radiazione». Fonti interne alla Federazione ieri hanno raccontato ad Open di atlete «molto agitate» per le audizioni. «Non abbiamo mai usato toni inquisitori e non lo faremo neanche oggi», rassicura Rossetti. Di seguito l’arrivo del procuratore federale nell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



La nuova psicologa della Nazionale: «Pronta a segnalare qualsiasi anomalia»

A parlare è anche la nuova Duty Officer dell’Accademia di Desio, psicologa dello sport e pedagogista Marcella Bounous, scelta dalla Federazione per prendersi cura della salute mentale delle atlete azzurre. «Sono stata chiamata dalla Federazione per cercare di lavorare con le ragazze come sostegno e supporto psicologico, l’obiettivo è anche quello di migliorare le loro emozioni, che a questi alti livelli di sport è necessario imparare a gestire», ha spiegato la psicologa. «Comincerò da oggi a lavorare, la mia attività sarà a medio e lungo termine. Nel caso verificassi situazioni di disagio farò capo alla Federazione e segnalerò tutte le eventuali anomalie».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Continua a leggere su Open

Leggi anche: