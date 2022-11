Gaza, incendio nel campo rifugiati di Jabalia: almeno 21 vittime, 7 bambini

Nel campo rifugiati di Jabalia, a nord nella Striscia di Gaza, un incendio ha provocato almeno 21 vittime, tra le quali 7 bambini. Le fiamme, come riportano le fonti locali, si sarebbero propagate da un appartamento per cause ancora da stabilire, per poi rapidamente avvolgere un intero edificio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e i mezzi di soccorso nel tentativo di domare le fiamme che ancora divampano e prestare aiuto ai numerosi feriti. Si teme che il numero di vittime possa salire. Il presidente Mahmoud Abbas ha dichiarato che si tratta di una catastrofe nazionale, e ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: