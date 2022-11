Ruby Ter, Berlusconi assolto a Roma dall’accusa di corruzione ad Apicella

Il tribunale di Roma ha assolto l’ex premier Silvio Berlusconi in uno dei filoni del processo Ruby Ter perché il fatto non sussiste. I giudici hanno fatto cadere le accuse anche per il cantante Mariano Apicella. I due erano accusati di corruzione in relazione alla falsa testimonianza del cantante napoletano sulle feste organizzate ad Arcore. A richiedere l’assoluzione di entrambi era stato il pm Roberto Felici. Con riferimento ai versamenti sospetti, che dovrebbero riguardare il 2012, Felici aveva detto di aver potuto verificare «che i pagamenti risalgono di gran lunga a prima quindi è difficile immaginare che siano dovuti alla presunta falsa testimonianza». Tra Berlusconi e Apicella, ha ricordato il pm, «c’era un rapporto amichevole di lunga data».

Foto: ANSA/ANGELO CARCONI

