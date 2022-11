Zelensky insiste con la linea dura: «Per una pace vera serve più pressione sulla Russia: va neutralizzata» – Il video

Per arrivare a una «vera pace» in Ucraina «è necessario proteggere l’onestà globale e aumentare la pressione sulla Russia per il terrore». Così è intervenuto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il Bloomberg New Economy Forum. «La pace in Ucraina è un bisogno globale – ha aggiunto il leader di Kiev -. Sottolineo: non è una pausa temporanea, non un’illusione di pace con cui la Russia prepara una nuova fase di aggressione, ma la vera pace. So che può essere raggiunta». Per farlo, però, Zelensky ha rinnovato l’invito ai governi di tutto il mondo di sostenere lo sforzo bellico di Kiev. «Dobbiamo preservare l’unità globale e continuare a sostenere la nostra lotta per la libertà», ha detto il presidente ucraino nel suo intervento. Dopo aver ricordato i recenti raid aerei dell’esercito di Mosca su diverse città ucraine, Zelensky ha avanzato la sua «formula di pace». «Quando la minaccia è complessa, anche la risposta deve essere complessa – ha spiegato il leader ucraino -. Niente può essere risolto da un semplice cessate il fuoco. Noi vogliamo ristabilire la pace sul lungo periodo. La stabilità però non si raggiunge solo mitigando le molteplici crisi provocate dalla Russia. Ogni minaccia deve essere completamente neutralizzata». Già al summit del G20 a Bali, in Indonesia, Zelensky aveva avanzato un piano di pace in dieci punti. «Ne voglio aggiungere uno: l’importanza della stabilità e dello sviluppo», ha detto oggi il presidente ucraino nel suo intervento all’evento di Bloomberg.

Foto di copertina: TELEGRAM / ZELENSKY | L’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Bloomberg New Economy Forum

Continua a leggere su Open

Leggi anche: