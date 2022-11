Saman Abbas, il sopralluogo dei Ris a Novellara: «Trovati resti di un cadavere vicino alla casa dei parenti»

Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Il luogo non è lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati trovati dei resti umani. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti della giovane. La 18enne pakistana che rifiutò un matrimonio combinato è scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021 e per l’omicidio sono indagati cinque parenti. Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan. I resti sono stati trovati in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri da dove viveva la famiglia della ragazza. I carabinieri della compagnia di Guastalla e di quella di Reggio Emilia lo hanno iniziato ieri sera. L’area è stata interdetta ai passanti nelle prime ore del mattino.

