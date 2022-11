Strage in una discoteca gay in Colorado: 5 morti e almeno 18 feriti in una sparatoria – I video

Cinque persone sono state uccise sabato intorno a mezzanotte ora locale, quando in Italia era mattina, in una sparatoria avvenuta in un locale notturno gay nella città statunitense di Colorado Springs. Altre 18 persone che erano presenti al Club Q – questo il nome del locale – sono rimaste ferite, riporta la Cnn. La tenente della polizia locale, Pamela Castro ha fatto sapere che la polizia è intervenuta mentre il club era ancora pieno e un sospetto è stato individuato quando si trovava all’interno del club. L’uomo è stato preso in custodia e al momento si trova in ospedale, dato che anche lui è rimasto ferito durante l’attacco. La tenente ha specificato che gli ufficiali di polizia non hanno esploso colpi e ha avvertito che il conto delle vittime potrebbe salire, dato che «molte persone» hanno avuto bisogno di cure mediche. Per trasportare i feriti in diversi ospedali sono state impiegate 11 ambulanze ed è stato necessario l’aiuto di 34 vigili del fuoco, continua la polizia di Colorado Springs citata dal Washington Post.

Al momento non si hanno indizi su quale possa essere stato il movente sella sparatoria. Per scoprirlo, assieme alla polizia sono stati mobilitati anche gli agenti dell’Fbi. Sul profilo Facebook del Club Q è apparso un messaggio di cordoglio nei confronti di tutte le vittime da quale si apprende che sarebbero stati due «eroici clienti» a fermare l’uomo che sparava bloccando con la forza «questo attacco d’odio». Sulla propria pagina Google il Club Q viene descritto come «un nightclub gay e lesbian-friendly per adulti che ospita serate a tema, tra cui karaoke, show di drag queen e Dj».

